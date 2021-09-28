"دنيانا": "أنا البطل الخارق"

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"دنيانا": "أنا البطل الخارق"

قبل 17 دقيقة

من منا لا يتذكر كابتن ماجد أو سندباد أو باباي رجل البحار أو سنان…؟ كلها شخصيات كرتونية شكلت ذاكرة الطفولة.

ترسخت هذه الشخصيات في أذهان الأطفال، وأخذت حيزا كبيرا من وقتهم. انتظروها بشغف وتابعوا أحداثها وقلدوها أيضا. ولكن كيف كان تأثيرها عليهم؟

الخير والشر والقوة والشجاعة والظلم والجمال والذكاء… صفات شكلت صورة البطل الخارق في أذهان الأطفال. وكأن هؤلاء الأبطال هم صورة مصغرة وربما منقحة عن المجتمع الحقيقي الذي سيكبر فيه الطفل.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نعود بالذاكرة إلى مرحلة الطفولة، مرحلة كانت مليئة بالخيال. فماذا عن الواقع؟

"دنيانا" هذا الأسبوع مع آنجو ريحان ممثلة من لبنان، عمرو عبد العزيز ممثل من مصر، غيداء الرشيدي ناشطة وباحثة في المجتمع المدني من اليمن، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.