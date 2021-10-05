"دنيانا:" أنتِ أم هو؟

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"دنيانا:" أنتِ أم هو؟

قبل 18 دقيقة

الأعمال المنزلية… من يقوم بها؟ أنتِ أم هو؟

سؤال طرحناه في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع.

الصورة النمطية السائدة في المجتمعات العربية، ترى أن تهيئة الطعام والتنظيف وغسيل الثياب وغيرها من الأعمال المنزلية هي أعمال تتخصص بها النساء. ومما لا شك فيه أن المجتمع عمل على ترسيخ هذه الصورة.

وعلى الرغم من دخول المرأة إلى سوق العمل بعد الثورة الصناعية واستقلالها ماديا، وعلى الرغم من المكانة التي وصلت إليها، ما زالت الموروثات الاجتماعية هي التي تحكم.

ولكن من قال إن دخول الرجل إلى المطبخ مثلا هو انتقاص من رجولته؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع نقاش حول تبادل الأدوار بين الزوج والزوجة.

تشارك في الحلقة آنجو ريحان ممثلة من لبنان، غيداء الرشيدي باحثة وناشط في المجتمع المدني من اليمن، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.