"دنيانا": "حياتي بعد الخمسين"

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"دنيانا": "حياتي بعد الخمسين"

قبل 2 دقيقة

سيدات من فئات عمرية مختلفة يجتمعن في دنيانا هذا الأسبوع. نظرتهنّ إلى الحياة وإلى التقدم في السن فيها الكثير من الأمل والتجدد.

يتفق كثيرون على أن فئة كبار السن هي من الفئات الأكثر تهميشا في العالم العربي. وعلى الرغم من الإهمال الذي تلقاه هذه الفئة من قبل الحكومات، ما زالت هذه الفئة تشعر بالقدرة على الإنتاجية والتجدد رغم تقدمها في السن.

سلوى الخطيب، راقصة باليه ومدربة رقص لبنانية، تبلغ من العمر اليوم 85 عاما، التقدم في السن بالنسبة لها هو هدية من عند الله. هي التي أوقفت عملها في التدريب في سن ال 73 عاما.

وخدوجة صبري، ممثلة ليبية، العمر بالنسبة لها مجرد رقم في بطاقة الهوية. تمارس عملها في مجال التمثيل السينمائي والمسرحي بزخم والكثير من العطاء.

أما سعدية الادريسي، الناشطة الحقوقية من المغرب، لا تخشى أن تبوح بسنها الحقيقي. فهي ما زالت تمارس عملها بشغف وتحديدا ميكانيك السيارات.

ومنال خضر، المشاركة الأصغر بين المشاركات، تسأل كيف يعيش الفرد عندما يتقدم في السن وكيف يمكن أن يستغل هذه الفترة للتجدد؟