"دنيانا": على عجلة الحرية

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"دنيانا": على عجلة الحرية

قبل 38 دقيقة

"امرأة وعلى دراجة هوائية؟!"، قد يبدو المشهد غير مألوف في بعض دول العالم العربي. أن تخرج المرأة وتتجول على دراجتها الهوائية قد يثير حفيظة بعض المجتمعات الضيقة التي ترى في ذلك تعديا على العادات والتقاليد والأعراف. إلا أن هذه النظرة بدأت تتغير اليوم. نساء كثر عملن على كسر التابوهات وحوّلن المحظور إلى مباح.

في "دنيانا" هذا الأسبوع مشاركات تهوى ركوب الدرجات الهوائية. هتون الفاسي، مؤرخة وكاتبة ورياضية هاوية من السعودية، تركب الدراجة الهوائية مع مجموعة سيدات سعوديات في ساعات الفجر ويكتشفن سويا الحارات والأزقة. ومارينا جابر من العراق هي رسامة وأول من قررّ كسر المحظور، إذ ركبت دراجتها الهوائية وراحت تتجول في شوارع العاصمة بغداد.

في "دنيانا" هذا الأسبوع لا نتحدث فقط عن النظرة المجتمعية إلى المرأة التي تهوى ركوب الدراجة إنما نتناقش أيضا في الفوائد البيئية والصحية لاستخدام الدراجة الهوائية. لكن تحديات كثيرة تقف في وجه محبي هذه الرياضة والهواية. فهل البنى التحتية مؤهلة ومجهزة لذلك؟

"دنيانا" هذا الأسبوع مع هتون الفاسي مؤرخة وكاتبة ورياضية هاوية من السعودية، مارينا جابر رسامة من العراق، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وآنجو ريحان ممثلة من لبنان.