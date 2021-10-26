"دنيانا": نزيف الكفاءات… تابع

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"دنيانا": نزيف الكفاءات… تابع

قبل ساعة واحدة

ربما خيار الهجرة أصبح القرار الآخر والوحيد بالنسبة لمعظم شباب المنطقة العربية. عوامل كثيرة تدفعهم إلى أخذ هذا الخيار مهما كانت تداعياته. تأتي هذه الهجرة بأشكال مختلفة ولكن النتيجة واحدة: فقدان الثروة البشرية أي العنصر الأساسي لبناء وتنمية والنهوض ببلد ما.

في تونس ولبنان وسوريا والعراق وليبيا واليمن ودول غيرها… شباب من ذوي المهارات المتميزة والتأهيل المتطور يغادرون بلدانهم باحثين عن فرص أفضل.

الحروب، انعدام الاستقرار الأمني والسياسي، تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وانعدام الفرص… كلها أسباب دفعت الشباب إلى الهجرة القسرية.

تداعيات هذه الأزمة خطيرة جدا. فمن يتلقف هذه الكفاءات هو حتما رابح ومن يتجاهلها هو حتما خاسر. إلا أن التداعيات لا تأتي فقط على مستوى الحكومات والمؤسسات بل على الأفراد أيضا. بالمقابل وأمام تحدي قرار الهجرة يأتي تحدي آخر ألا وهو مخاض الاندماج بالمجتمع الجديد.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نقاش حول أزمة نزيف الكفاءات التي تتشارك بها معظم دول المنطقة. لماذا تستمر الأزمة؟ ما هي أسبابها؟ ما هي تداعياتها؟ وما هي التحديات؟

نقاش بين مشاركات من تونس وفلسطين واليمن وسوريا وهنّ ملاك سويد باحثة وناقدة من سوريا، غيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن، منال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين، ومريم بن لمين محامية وناشطة في المجتمع المدني من تونس.