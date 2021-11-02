"دنيانا": دنيا الأوبرا

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"دنيانا": دنيا الأوبرا

قبل 35 دقيقة

يأخذ "دنيانا" المشاهدين هذا الأسبوع في رحلة للتعرف على فن الأوبرا. ذلك الفن الذي يجمع بين المسرح والرقص والغناء والدراما والموسيقى. ربما هو غير منتشر كثيرا في عالمنا العربي، إلا أنه يُمارس من قبل أوبراليين كثر.

عندما نتحدث عن الأوبرا تأتي إلى أذهاننا أسئلة كثيرة مرتبطة بنشأة هذا الفن وبالمضمون الذي يقدمه ونوعية الجمهور الذي يخاطبه. ولكن ماذا عن المجالات الصوتية للأوبرا؟ ما هو السوبرانو؟ وما هو الميتزو-سوبرانو؟ وغيرهم من الأصوات الأوبرالية.

في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع أوبراليون من لبنان ومصر والأردن يخبروننا عن تجاربهم وعن واقع فن الأوبرا في العالم العربي. فماذا قالوا عن مزاج الناس في العالم العربي؟ هل يحبون هذا الفن؟ وهل يقدرونه؟

فرح الديباني مغنية أوبرا من مصر، غادة غانم مغنية أوبرا وأستاذة موسيقى من لبنان، وأحمد (غراتسيانو) عيسى من الأردن، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين في "دنيانا" هذا الأسبوع.