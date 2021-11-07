نجاة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة

7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 00:47 GMT جدّد في قبل 11 دقيقة

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قال مسؤولون أمنيون في العراق إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد نجا من محاولة اغتيال.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن ضربة صاروخية من طائرة مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء ذات التحصينات الكبيرة في العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من فجر الأحد.

وقال الجيش العراقي إن الكاظمي لم يصب بأي أذى، بينما تقول بعض التقارير إنه أصيب.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر إنه بخير داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال مسؤولان حكوميان إن منزل الكاظمي تعرض لانفجار واحد على الأقل، وأكدا لوكالة رويترز أن الكاظمي بخير.