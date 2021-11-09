بي بي سي إكسترا: هل تغير الحداثة أصالة الأزياء العمانية؟

قبل 6 دقيقة

من أبرز ما يميز الأزياء التقليدية هو أصالتها في الحفاظ على التصاميم التراثية والألوان التي استقرت عليها عبر الأجيال، إلا أن للحداثة بصمتها في تطوير مثل هذه الأزياء وإضفاء صبغة عصرية عليها.

في عمان، البلد الذي يحرص جل مواطنيه على ارتداء الملابس التقليدية حتى في غير المناسبات، أدخل المصممون العمانيون لمساتهم التجديدية على الأزياء الشعبية وهو ما أثار مؤخراً نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي انقسم المغردون فيه بين من أيدوا التطوير وآخرون اعتبروه تشويهاً.