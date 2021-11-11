خفض عدد التأشيرات: بي بي سي إكسترا تنقل مخاوف الجالية المغاربية في فرنسا

قبل 6 دقيقة

كل من طلب تأشيرة دخول لدولة ما ربما قد مر بتلك المرحلة التي تسبق الرد على الطلب وهو يشعر بالقلق والتوتر. وما يزيد من هذا التوتر هو أن مصائر الأفراد تحكمها مصالح الدول التي قد تثير عقبات لم تكن في الحسبان.

مثلا وردت أنباء عن تشديد السلطات الكويتية في إجراءات منح التأشيرات للبنانيين بعد انتقادات وزير الاعلام اللنباني جورج قرداحي دور السعودية في الحرب في اليمن. كما أعلنت فرنسا قبل أسابيع عن خفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني دول المغرب العربي، وهو ما قد يحرم مئات المواطنين من الجزائر والمغرب وتونس من استكمال دراستهم أو التواصل مع عائلاتهم. تزامنت هذه الخطوة مع تصريحات للرئيس الفرنسي اعتبرها الجزائريون مسيئة لبلادهم وهي التصرحيات التي أعلن الرئيس ماكرون أول أمس عن أسفه لسوء فهمها مشددا على احترام الأمة الجزائرية وتاريخها.