"دنيانا": مصطلحٌ مثيرٌ للجدل… ما هو؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"دنيانا": مصطلحٌ مثيرٌ للجدل… ما هو؟

قبل 9 دقيقة

هناك من يعتبر أن الأدب هو وسيلة لقول الحكاية سواء بلسان رجل أم امرأة. وأن الأدب لا يمكن تجزئته وتصنيفه. فالأدب هو الأدب. وهناك من يرى أن المرأة بحاجة إلى من يناقش ويطرح قضاياها وأنها هي وحدها القادرة على ذلك. من هنا أتى مصطلح الأدب النسوي. ومن هنا نسأل هل فعلا المرأة وحدها قادرة على مناقشة قضاياها؟ ماذا عن الكاتب الذي التزم بقضاياها؟ هل يُصنف أدبه في خانة الأدب النسوي؟

الجدل الحاصل في ساحة الأدب نعكسه في حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع إذ انقسمت المشاركات بين معارضات ومؤيدات وأحيانا محايدات.

ولكن ما هي القضايا التي تطرحها المرأة من خلال هذا الأدب؟ ومن هنّ الأديبات الأجنبيات والعربيات اللواتي صُنفت وتُصنف كتاباتهنّ في خانة الأدب النسوي؟ من هي فرجينيا وولف والطاهرة قرة العين؟ ومن هي جوديث شكسبير؟ ونوال السعداوي ولينا هويان الحسن؟ وعلوية صبح وغيرهنّ؟

من جانب آخر، نتحدث عن التابوهات التي دفعت بعض الكاتبات إلى استخدام أسماء مستعارة أو خلق شخصيات خيالية هي في الواقع تحكي حكايتها.

"دنيانا" هذا الأسبوع مع أميرة بدوي روائية ومترجمة من مصر، هالة كوثراني روائية من لبنان، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، وملاك سويد باحثة وناقدة من سوريا.