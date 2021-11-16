"دنيانا": "دلع ستات"

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"دنيانا": "دلع ستات"

قبل 11 دقيقة

الاكتئاب ما بعد الولادة حالة شائعة إلا أنها من القضايا المسكوت عنها في الكثير من المجتمعات وتحديدا العربية. الحديث عن الاكتئاب بشكل عام غير محبذ وغالبا ما يتم التعامل معه كتابو. فكيف إذا أرادت المرأة أن تشارك تجربتها مع اكتئاب ما بعد الولادة؟

ربما الأمر غير محبذ لاعتبارات كثيرة أبرزها أن الأمومة شيء مقدس وأنها هبة تجلب السعادة والعطاء. صورة نمطية حفرتها العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية والثقافية. ولكن ماذا إذا تجرأت المرأة على البوح بمشاعرها؟ هل يصبح ذلك "دلع ستات"؟ ولكن ماذا عن الإحساس بالذنب الذي تشعر به المرأة والذي يدفعها في الكثير من الأحيان إلى التغاضي عن حالتها النفسية؟

أسئلة كثيرة نطرحها في "دنيانا" هذا الأسبوع مع مشاركات خاضت بعضهن تجربة الأمومة. فماذا قالت المشاركات عنها؟

"دنيانا" هذا الأسبوع مع ديالا عيتاني معالجة نفسية وأستاذة جامعية من لبنان، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، ملاك سويد باحثة وناقدة من سوريا، وغيداء الرشيدي باحثة وناشطة في المجتمع المدني من اليمن.