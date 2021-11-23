"دنيانا": "إيسمار"... رحلة داخل عالم الأصوات

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"دنيانا": "إيسمار"... رحلة داخل عالم الأصوات

قبل 48 دقيقة

فيديو لشخصٍ يلتهم الطّعام بشهيّة نسمع فيه صوت المضغ بوضوح. مقطعٌ ل"طبطبة" على الطاولة مع التركيز على الصوت أيضاً. صوت أوراق الشجر اليابسة في لقطة لقدَمَي شخص يسير عليها.

مشاهدٌ نصادفها على كلّ منصّات التواصل الاجتماعيّ، ولهذه الفيديوهات تسمية وتصنيف محدّد: "إيسمار" أو الاستجابة الزوالية الحسيّة الذاتيّة.

فيديوهات تحظى بملايين المشاهدات حول العالم، يتابعها الناس لأنّها تخلق شعورًا بالراحة والاسترخاء والاكتفاء، لدرجة أنّ هناك طلّابا يشاهدونها لتساعدهم على التّركيز خلال الدراسة، ويلجأ إليها موظّفون بعد يوم العمل الطويل. كذلك بدأت شركات باستخدام طريقة الإيسمار لتسويق منتجاتها.

وهناك أنواع من محتوى "إيسمار": الطبطبة على الأشياء، تمشيط الشعر، الطعام، الهمسات غير المفهومة، تمثيل أدوار بأصوات منخفضة.

نتعرّف أكثر على الإيسمار، أنواعه ونسأل عن آثاره الجانبيّة في نقاش ضمن حلقة دنيانا لهذا الأسبوع بين ميرا صيداوي وهي مخرجة وممثلة من فلسطين، آنجو ريحان ممثلة من لبنان وعبر الزوم فاطمة الزّهراء من المغرب التي تقدّم محتوى إيسمار حول الطّعام، ودانيا من سوريا التي تقدّم محتوى إيسمار من خلال لعب أدوار باستخدام صوت منخفض. فكيف بدأت رحلتهما مع هذا المحتوى؟