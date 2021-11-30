"دنيانا": "الحرب فعلت بي هذا"

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"دنيانا": "الحرب فعلت بي هذا"

قبل 38 دقيقة

على شاشة "دنيانا" الافتراضية، اجتمع مشاركون ومشاركات من لبنان وليبيا والعراق واليمن وسوريا وقطاع غزة للحديث عن أحلامهم التي تغيرت بعد إصابتهم في الحرب. فما قبل الإصابة حتما ليس كما بعدها، هذا ما اتفقوا عليه.

كيف كانت حياتهم قبل الإصابة؟ وكيف أصبحت اليوم؟

ماذا كانت أحلامهم؟ وكيف تغيرت هذه الأحلام اليوم؟ هل تكيفوا مع إعاقتهم؟ وبالتالي حولوا أحلامهم إلى ما يتناسب مع واقعهم الحالي؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع حلقة خاصة نتحدث في جزئها الأول عن الإعاقات التي سببتها الحروب وعن الأحلام التي تبدلت. كيف يتعامل المصابون مع أجسادهم؟ وهل يتقبلون فكرة الخسارة التي حلت بهم؟

في استديو "دنيانا" هذا الأسبوع آنجو ريحان ممثلة من لبنان وسندس برهوم كاتبة وأخصائية إجتماعية من سوريا إضافة إلى مشاركين ومشاركات من لبنان والعراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين.