"دنيانا": الحرب وندوبها الخفية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"دنيانا": الحرب وندوبها الخفية

قبل 16 دقيقة

يتابع "دنيانا" نقاشه حول موضوع إعاقات الحرب للأسبوع الثاني على التوالي. وفي هذا الأسبوع نتحدث عن إصابة غير مرئية ربما وقعها أكبر بكثير من الإصابة الجسدية. الصدمة النفسية محور نقاشنا هذا الأسبوع مع مشاركات ومشاركين من دول عربية عدة.

"الصدمة النفسية أشد ألما"، حسبما تقول المشاركات والمشاركين. ولكن كيف وصفوا حالتهم بعد الإصابة؟ وكيف تعاملوا مع الصدمة النفسية؟

في "دنيانا" أيضا نتحدث عن الحروب التي شهدتها بعض دول المنطقة العربية. الحروب التي خلفت وراءها مئات آلاف القتلى والجرحى والمشردين وأشخاصا من ذوي الإعاقة والمهجرين واللاجئين وغيرهم. فماذا قالت المشاركات والمشاركون عن الحرب؟ وكيف ينظرون إليها؟

في استديو "دنيانا" هذا الأسبوع آنجو ريحان ممثلة من لبنان وسندس برهوم كاتبة وأخصائية إجتماعية من سوريا. وعلى شاشة "دنيانا" الافتراضية مشاركات ومشاركين من لبنان والعراق وليبيا وسوريا واليمن وفلسطين.