"دنيانا": "الجوع يطرق أبواب الملايين"

قبل 31 دقيقة

خيارات قاسية تُجبَر الأُسر على اتّخاذها للتكيّف مع هذا الوضع المأساويّ، فما هي تحديّاتهم اليومية وما هي المسبّبات الأساسيّة للمجاعات وهل يفوت الأوان بعد إعلان المجاعة؟

يضيء برنامج دنيانا هذا الأسبوع على هذه الصّورة القاتمة ونسأل عن حقيقة موت أشخاص في هذا القرن بسبب الجوع مع ملاك سويد وهي باحثة وناقدة من سوريا، آنجو ريحان ممثلة من لبنان وعبير عطيفة، المتحدّثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رزان زعيتر من فلسطين وهي مؤسِّسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء وبشير عمر وهو المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن.