"دنيانا": طعامُنا... هوايّاتٌ ثقافيّة
من منّا لا يحتفظ بمشاهد عن طبخة العيد وأصوات الصّحون وهي تمتلئُ بأطيب الأكلات أو "لقمة" معزّزة بنكهته المفضّلة، تحرص والدته أو جدّته على دسّها في فمه، بنفسها. ومثلما يصاحب الطّعام كلّ عادة من عاداتنا وكل مناسبة، نحمله معنا في غربتنا عن أوطاننا، ونورث، مع المقادير المتناقلة بعناية، هويّتنا إلى أبنائنا.
ولأنّ الطّعام يزيّنُ تفاصيل "دنيانا" اليوميّة، نخصّص حلقة هذا الأسبوع من برنامج "دنيانا" للحديث عن الطعام كأحد أبرز الوجوه المعبّرة عن الهويّة. قصصٌ يشاركها معنا كلّ من أنيسة الحلو من سوريا، باتريسيا خضر من لبنان وميرا صيداوي من فلسطين. فيتبادَلنَ، عبر الزّوم، الحديث عن ثقافة بلدانهنَّ من خلال الأكلات مع عيسى البالوشي من سلطنة عُمان، نوال نصر الله من العراق، سارة عفيفي من مصر وعلياء القاسمي من المغرب.
"دنيانا" الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف بتوقيت بيروت على التلفزيون والإعادة الجمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.