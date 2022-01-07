كأس الأمم الأفريقية - الفرق والنتائج
بطولة كأس أمم افريقيا 2021
برنامج المباريات ونتائجها
مرحلة المجموعات
المجموعة
- ل - لعب
- ف - فوز
- ت - خسارة
- خ - تعادل
- ن - النقاط
- ف . أ - فارق الأهداف
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المجموعة الأولى
البلد ل ف ت خ ن ف . أ بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 أثيوبيا 0 0 0 0 0 0
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09/01/2022, 18:00بوركينا فاسو-الكاميرون-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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09/01/2022, 21:00الرأس الأخضر-أثيوبيا-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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13/01/2022, 18:00أثيوبيا-الكاميرون-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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13/01/2022, 21:00بوركينا فاسو-الرأس الأخضر-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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17/01/2022, 18:00أثيوبيا-بوركينا فاسو-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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17/01/2022, 18:00الكاميرون-الرأس الأخضر-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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المجموعة الثانية
البلد ل ف ت خ ن ف . أ غينيا 0 0 0 0 0 0 مالاوي 0 0 0 0 0 0 السنغال 0 0 0 0 0 0 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0
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10/01/2022, 15:00زيمبابوي-السنغال-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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10/01/2022, 18:00مالاوي-غينيا-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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14/01/2022, 15:00غينيا-السنغال-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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14/01/2022, 18:00زيمبابوي-مالاوي-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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18/01/2022, 18:00السنغال-مالاوي-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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18/01/2022, 18:00غينيا-زيمبابوي-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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المجموعة الثالثة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ جزر القمر 0 0 0 0 0 0 الغابون 0 0 0 0 0 0 غانا 0 0 0 0 0 0 المغرب 0 0 0 0 0 0
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10/01/2022, 18:00غانا-المغرب-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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10/01/2022, 21:00الغابون-جزر القمر-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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14/01/2022, 18:00جزر القمر-المغرب-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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14/01/2022, 21:00غانا-الغابون-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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18/01/2022, 21:00المغرب-الغابون-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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18/01/2022, 21:00جزر القمر-غانا-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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المجموعة الرابعة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ مصر 0 0 0 0 0 0 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 السودان 0 0 0 0 0 0
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11/01/2022, 18:00مصر-نيجيريا-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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11/01/2022, 21:00غينيا بيساو-السودان-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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15/01/2022, 18:00السودان-نيجيريا-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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15/01/2022, 21:00مصر-غينيا بيساو-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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19/01/2022, 21:00السودان-مصر-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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19/01/2022, 21:00نيجيريا-غينيا بيساو-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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المجموعة الخامسة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ الجزائر 0 0 0 0 0 0 ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 غينيا الإستوائية 0 0 0 0 0 0 سييرا ليون 0 0 0 0 0 0
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11/01/2022, 15:00سييرا ليون-الجزائر-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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12/01/2022, 21:00ساحل العاج-غينيا الإستوائية-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 18:00سييرا ليون-ساحل العاج-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 21:00غينيا الإستوائية-الجزائر-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 18:00الجزائر-ساحل العاج-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 18:00غينيا الإستوائية-سييرا ليون-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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المجموعة السادسة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ غامبيا 0 0 0 0 0 0 مالي 0 0 0 0 0 0 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 تونس 0 0 0 0 0 0
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12/01/2022, 15:00مالي-تونس-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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12/01/2022, 18:00غامبيا-موريتانيا-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 15:00مالي-غامبيا-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 18:00موريتانيا-تونس-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 21:00تونس-غامبيا-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 21:00موريتانيا-مالي-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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مرحلة الإقصاء
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دور الـ 16
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23/01/2022, 18:00المركز الثاني في المجموعة الثالثة-المركز الثاني في المجموعة الأولى-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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23/01/2022, 21:00المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة-الفائز بالمجموعة الرابعة-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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24/01/2022, 18:00المركز الثاني في المجموعة السادسة-المركز الثاني في المجموعة الثانية-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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24/01/2022, 21:00المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة-الفائز بالمجموعة الأولى-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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25/01/2022, 18:00المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة-الفائز في المجموعة الثانية-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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25/01/2022, 21:00المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة-الفائز بالمجموعة الثالثة-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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26/01/2022, 18:00المركز الثاني في المجموعة الرابعة-الفائز في المجموعة الخامسة-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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26/01/2022, 21:00المركز الثاني في المجموعة الخامسة-الفائز في المجموعة السادسة-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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دور الثمانية
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29/01/2022, 18:00الفائز في ثالث مباراة بدور الـ 16-الفائز في رابع مباراة بدور الـ 16-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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29/01/2022, 21:00الفائز في ثاني مباراة بدور الـ 16-الفائز في أول مباراة بدور الـ 16-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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30/01/2022, 18:00الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16-الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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30/01/2022, 21:00الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16-الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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دور الأربعة
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02/02/2022, 21:00الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية-الفائز في أول مباراة بدور الثمانية-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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03/02/2022, 21:00الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية-الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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المركزان الثالث والرابع
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النهائي
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