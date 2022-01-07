كأس الأمم الأفريقية - الفرق والنتائج

بطولة كأس أمم افريقيا 2021 برنامج المباريات ونتائجها

مرحلة المجموعات

مرحلة الإقصاء

مرحلة المجموعات المجموعة الأولى |

الثانية |

الثالثة |

الرابعة |

الخامسة |

السادسة | ل - لعب

- ف - فوز

- ت - خسارة

- خ - تعادل

- ن - النقاط

- ف . أ - فارق الأهداف المجموعة الأولى البلد ل ف ت خ ن ف . أ بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 أثيوبيا 0 0 0 0 0 0 بوركينا فاسو - الكاميرون - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) الرأس الأخضر - أثيوبيا - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) أثيوبيا - الكاميرون - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) أثيوبيا - بوركينا فاسو - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) الكاميرون - الرأس الأخضر - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) المجموعة الثانية البلد ل ف ت خ ن ف . أ غينيا 0 0 0 0 0 0 مالاوي 0 0 0 0 0 0 السنغال 0 0 0 0 0 0 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0 زيمبابوي - السنغال - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) مالاوي - غينيا - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) غينيا - السنغال - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) زيمبابوي - مالاوي - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) السنغال - مالاوي - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) غينيا - زيمبابوي - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) الرجوع لبداية الصفحة to-top

المجموعة الثالثة البلد ل ف ت خ ن ف . أ جزر القمر 0 0 0 0 0 0 الغابون 0 0 0 0 0 0 غانا 0 0 0 0 0 0 المغرب 0 0 0 0 0 0 غانا - المغرب - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) الغابون - جزر القمر - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) جزر القمر - المغرب - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) غانا - الغابون - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) المغرب - الغابون - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) جزر القمر - غانا - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) المجموعة الرابعة البلد ل ف ت خ ن ف . أ مصر 0 0 0 0 0 0 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 السودان 0 0 0 0 0 0 مصر - نيجيريا - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) غينيا بيساو - السودان - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) السودان - نيجيريا - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) مصر - غينيا بيساو - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) السودان - مصر - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) نيجيريا - غينيا بيساو - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) الرجوع لبداية الصفحة to-top

المجموعة الخامسة البلد ل ف ت خ ن ف . أ الجزائر 0 0 0 0 0 0 ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 غينيا الإستوائية 0 0 0 0 0 0 سييرا ليون 0 0 0 0 0 0 سييرا ليون - الجزائر - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) ساحل العاج - غينيا الإستوائية - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) سييرا ليون - ساحل العاج - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) غينيا الإستوائية - الجزائر - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الجزائر - ساحل العاج - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) غينيا الإستوائية - سييرا ليون - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) المجموعة السادسة البلد ل ف ت خ ن ف . أ غامبيا 0 0 0 0 0 0 مالي 0 0 0 0 0 0 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 تونس 0 0 0 0 0 0 مالي - تونس - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) غامبيا - موريتانيا - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) مالي - غامبيا - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) موريتانيا - تونس - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) تونس - غامبيا - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) موريتانيا - مالي - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الرجوع لبداية الصفحة to-top



مرحلة الإقصاء دور الـ 16 المركز الثاني في المجموعة الثالثة - المركز الثاني في المجموعة الأولى - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة - الفائز بالمجموعة الرابعة - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) المركز الثاني في المجموعة السادسة - المركز الثاني في المجموعة الثانية - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة - الفائز بالمجموعة الأولى - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة - الفائز في المجموعة الثانية - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة - الفائز بالمجموعة الثالثة - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) المركز الثاني في المجموعة الرابعة - الفائز في المجموعة الخامسة - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) المركز الثاني في المجموعة الخامسة - الفائز في المجموعة السادسة - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا)

دور الثمانية الفائز في ثالث مباراة بدور الـ 16 - الفائز في رابع مباراة بدور الـ 16 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الفائز في ثاني مباراة بدور الـ 16 - الفائز في أول مباراة بدور الـ 16 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16 - الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16 - الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا)

دور الأربعة الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية - الفائز في أول مباراة بدور الثمانية - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية - الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي)

المركزان الثالث والرابع

النهائي

كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.