"دنيانا": هوية الأطباق: صراع ثقافي أم تمسك بالقشور؟

قبل 40 دقيقة

أطباق نأكلها ونحبّها من دون أن نعرف حكايتها: ما هو موطنها الأصلي؟ كيف طُبخت للمرة الأولى ولماذا تحمل إسما معيّنًا؟ وبين الماضي والحاضر، كيف تغيّرت أدوات الطهي وهل ساهمت في تحسين المذاق أم تراجعه؟

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "دنيانا" نغوص في تاريخ أطباق شهيرة من عالمنا العربي. قصصٌ غريبة يشاركها معنا كلّ من أنيسة الحلو من سوريا وميرا صيداوي من فلسطين. فيتبادَلنَ، عبر الزّوم، الحديث عن ثقافة بلدانهنَّ من خلال الأكلات مع عيسى البالوشي من سلطنة عُمان، نوال نصر الله من العراق، سارة عفيفي من مصر وآربي منغاسريان من لبنان.