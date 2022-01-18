كأس الأمم الأفريقية - الفرق والنتائج
بطولة كأس أمم افريقيا 2021
برنامج المباريات ونتائجها
مرحلة المجموعات
المجموعة
- ل - لعب
- ف - فوز
- ت - خسارة
- خ - تعادل
- ن - النقاط
- ف . أ - فارق الأهداف
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المجموعة الأولى
البلد ل ف ت خ ن ف . أ الكاميرون 2 2 0 0 6 4 بوركينا فاسو 2 1 0 1 3 0 الرأس الأخضر 2 1 0 1 3 0 أثيوبيا 2 0 0 2 0 -4
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09/01/2022, 18:001 بوركينا فاسو-الكاميرون 2-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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09/01/2022, 21:001 الرأس الأخضر-أثيوبيا 0-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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13/01/2022, 18:001 أثيوبيا-الكاميرون 4-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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13/01/2022, 21:001 بوركينا فاسو-الرأس الأخضر 0-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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17/01/2022, 18:00أثيوبيا-بوركينا فاسو-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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17/01/2022, 18:00الكاميرون-الرأس الأخضر-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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المجموعة الثانية
البلد ل ف ت خ ن ف . أ غينيا 2 1 1 0 4 1 السنغال 2 1 1 0 4 1 مالاوي 2 1 0 1 3 0 زيمبابوي 2 0 0 2 0 -2
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10/01/2022, 15:000 زيمبابوي-السنغال 1-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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10/01/2022, 18:000 مالاوي-غينيا 1-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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14/01/2022, 15:000 غينيا-السنغال 0-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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14/01/2022, 18:001 زيمبابوي-مالاوي 2-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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18/01/2022, 18:00السنغال-مالاوي-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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18/01/2022, 18:00غينيا-زيمبابوي-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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المجموعة الثالثة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ المغرب 2 2 0 0 6 3 الغابون 2 1 1 0 4 1 غانا 2 0 1 1 1 -1 جزر القمر 2 0 0 2 0 -3
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10/01/2022, 18:000 غانا-المغرب 1-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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10/01/2022, 21:001 الغابون-جزر القمر 0-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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14/01/2022, 18:000 جزر القمر-المغرب 2-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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14/01/2022, 21:001 غانا-الغابون 1-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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18/01/2022, 21:00المغرب-الغابون-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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18/01/2022, 21:00جزر القمر-غانا-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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المجموعة الرابعة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ نيجيريا 2 2 0 0 6 3 مصر 2 1 0 1 3 0 غينيا بيساو 2 0 1 1 1 -1 السودان 2 0 1 1 1 -2
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11/01/2022, 18:000 مصر-نيجيريا 1-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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11/01/2022, 21:000 غينيا بيساو-السودان 0-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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15/01/2022, 18:001 السودان-نيجيريا 3-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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15/01/2022, 21:001 مصر-غينيا بيساو 0-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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19/01/2022, 21:00السودان-مصر-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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19/01/2022, 21:00نيجيريا-غينيا بيساو-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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المجموعة الخامسة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ ساحل العاج 1 1 0 0 3 1 الجزائر 1 0 1 0 1 0 سييرا ليون 1 0 1 0 1 0 غينيا الإستوائية 1 0 0 1 0 -1
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11/01/2022, 15:000 سييرا ليون-الجزائر 0-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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12/01/2022, 21:001 ساحل العاج-غينيا الإستوائية 0-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 18:00سييرا ليون-ساحل العاج-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 21:00غينيا الإستوائية-الجزائر-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 18:00الجزائر-ساحل العاج-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 18:00غينيا الإستوائية-سييرا ليون-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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المجموعة السادسة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ غامبيا 1 1 0 0 3 1 مالي 1 1 0 0 3 1 موريتانيا 1 0 0 1 0 -1 تونس 1 0 0 1 0 -1
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12/01/2022, 15:001 مالي-تونس 0-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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12/01/2022, 18:451 غامبيا-موريتانيا 0-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 15:00مالي-غامبيا-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 18:00موريتانيا-تونس-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 21:00تونس-غامبيا-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 21:00موريتانيا-مالي-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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مرحلة الإقصاء
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دور الـ 16
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23/01/2022, 18:00المركز الثاني في المجموعة الثالثة-المركز الثاني في المجموعة الأولى-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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23/01/2022, 21:00المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة-الفائز بالمجموعة الرابعة-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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24/01/2022, 18:00المركز الثاني في المجموعة السادسة-المركز الثاني في المجموعة الثانية-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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24/01/2022, 21:00المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة-الفائز بالمجموعة الأولى-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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25/01/2022, 18:00المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة-الفائز في المجموعة الثانية-(ركلات الجزاء)(ملعب كويكونغ)
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25/01/2022, 21:00المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة-الفائز بالمجموعة الثالثة-(ركلات الجزاء)(ملعب أحمدو أهيدجو)
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26/01/2022, 18:00المركز الثاني في المجموعة الرابعة-الفائز في المجموعة الخامسة-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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26/01/2022, 21:00المركز الثاني في المجموعة الخامسة-الفائز في المجموعة السادسة-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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دور الثمانية
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29/01/2022, 18:00الفائز في ثالث مباراة بدور الـ 16-الفائز في رابع مباراة بدور الـ 16-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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29/01/2022, 21:00الفائز في ثاني مباراة بدور الـ 16-الفائز في أول مباراة بدور الـ 16-(ركلات الجزاء)(ملعب غاروا)
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30/01/2022, 18:00الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16-الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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30/01/2022, 21:00الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16-الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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دور الأربعة
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02/02/2022, 21:00الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية-الفائز في أول مباراة بدور الثمانية-(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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03/02/2022, 21:00الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية-الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية-(ركلات الجزاء)(ملعب أولمبي)
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المركزان الثالث والرابع
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النهائي
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