كأس الأمم الأفريقية - الفرق والنتائج

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بطولة كأس أمم افريقيا 2021

برنامج المباريات ونتائجها
مرحلة المجموعات
المجموعة
  • ل - لعب
  • ف - فوز
  • ت - خسارة
  • خ - تعادل
  • ن - النقاط
  • ف . أ - فارق الأهداف
    • المجموعة الأولى
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      الكاميرون 2 2 0 0 6 4
      بوركينا فاسو 2 1 0 1 3 0
      الرأس الأخضر 2 1 0 1 3 0
      أثيوبيا 2 0 0 2 0 -4
      • 09/01/2022, 18:00
        1 بوركينا فاسو
        -
        الكاميرون 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
      • 09/01/2022, 21:00
        1 الرأس الأخضر
        -
        أثيوبيا 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
      • 13/01/2022, 18:00
        1 أثيوبيا
        -
        الكاميرون 4
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
      • 13/01/2022, 21:00
        1 بوركينا فاسو
        -
        الرأس الأخضر 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
      • 17/01/2022, 18:00
        أثيوبيا
        -
        بوركينا فاسو
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 17/01/2022, 18:00
        الكاميرون
        -
        الرأس الأخضر
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
    • المجموعة الثانية
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      غينيا 2 1 1 0 4 1
      السنغال 2 1 1 0 4 1
      مالاوي 2 1 0 1 3 0
      زيمبابوي 2 0 0 2 0 -2
      • 10/01/2022, 15:00
        0 زيمبابوي
        -
        السنغال 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 10/01/2022, 18:00
        0 مالاوي
        -
        غينيا 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 14/01/2022, 15:00
        0 غينيا
        -
        السنغال 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 14/01/2022, 18:00
        1 زيمبابوي
        -
        مالاوي 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 18/01/2022, 18:00
        السنغال
        -
        مالاوي
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 18/01/2022, 18:00
        غينيا
        -
        زيمبابوي
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
    • المجموعة الثالثة
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      المغرب 2 2 0 0 6 3
      الغابون 2 1 1 0 4 1
      غانا 2 0 1 1 1 -1
      جزر القمر 2 0 0 2 0 -3
      • 10/01/2022, 18:00
        0 غانا
        -
        المغرب 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 10/01/2022, 21:00
        1 الغابون
        -
        جزر القمر 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 14/01/2022, 18:00
        0 جزر القمر
        -
        المغرب 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 14/01/2022, 21:00
        1 غانا
        -
        الغابون 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 18/01/2022, 21:00
        المغرب
        -
        الغابون
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 18/01/2022, 21:00
        جزر القمر
        -
        غانا
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
    • المجموعة الرابعة
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      نيجيريا 2 2 0 0 6 3
      مصر 2 1 0 1 3 0
      غينيا بيساو 2 0 1 1 1 -1
      السودان 2 0 1 1 1 -2
      • 11/01/2022, 18:00
        0 مصر
        -
        نيجيريا 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
      • 11/01/2022, 21:00
        0 غينيا بيساو
        -
        السودان 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
      • 15/01/2022, 18:00
        1 السودان
        -
        نيجيريا 3
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
      • 15/01/2022, 21:00
        1 مصر
        -
        غينيا بيساو 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
      • 19/01/2022, 21:00
        السودان
        -
        مصر
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 19/01/2022, 21:00
        نيجيريا
        -
        غينيا بيساو
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
    • المجموعة الخامسة
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      ساحل العاج 1 1 0 0 3 1
      الجزائر 1 0 1 0 1 0
      سييرا ليون 1 0 1 0 1 0
      غينيا الإستوائية 1 0 0 1 0 -1
      • 11/01/2022, 15:00
        0 سييرا ليون
        -
        الجزائر 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 12/01/2022, 21:00
        1 ساحل العاج
        -
        غينيا الإستوائية 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 16/01/2022, 18:00
        سييرا ليون
        -
        ساحل العاج
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 16/01/2022, 21:00
        غينيا الإستوائية
        -
        الجزائر
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 20/01/2022, 18:00
        الجزائر
        -
        ساحل العاج
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 20/01/2022, 18:00
        غينيا الإستوائية
        -
        سييرا ليون
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
    • المجموعة السادسة
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      غامبيا 1 1 0 0 3 1
      مالي 1 1 0 0 3 1
      موريتانيا 1 0 0 1 0 -1
      تونس 1 0 0 1 0 -1
      • 12/01/2022, 15:00
        1 مالي
        -
        تونس 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 12/01/2022, 18:45
        1 غامبيا
        -
        موريتانيا 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 16/01/2022, 15:00
        مالي
        -
        غامبيا
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 16/01/2022, 18:00
        موريتانيا
        -
        تونس
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 20/01/2022, 21:00
        تونس
        -
        غامبيا
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 20/01/2022, 21:00
        موريتانيا
        -
        مالي
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
مرحلة الإقصاء
  • دور الـ 16
    • 23/01/2022, 18:00
      المركز الثاني في المجموعة الثالثة
      -
      المركز الثاني في المجموعة الأولى
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
    • 23/01/2022, 21:00
      المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة
      -
      الفائز بالمجموعة الرابعة
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب غاروا)
    • 24/01/2022, 18:00
      المركز الثاني في المجموعة السادسة
      -
      المركز الثاني في المجموعة الثانية
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب كويكونغ)
    • 24/01/2022, 21:00
      المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة
      -
      الفائز بالمجموعة الأولى
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب أولمبي)
    • 25/01/2022, 18:00
      المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة
      -
      الفائز في المجموعة الثانية
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب كويكونغ)
    • 25/01/2022, 21:00
      المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة
      -
      الفائز بالمجموعة الثالثة
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب أحمدو أهيدجو)
    • 26/01/2022, 18:00
      المركز الثاني في المجموعة الرابعة
      -
      الفائز في المجموعة الخامسة
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
    • 26/01/2022, 21:00
      المركز الثاني في المجموعة الخامسة
      -
      الفائز في المجموعة السادسة
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
  • دور الثمانية
    • 29/01/2022, 18:00
      الفائز في ثالث مباراة بدور الـ 16
      -
      الفائز في رابع مباراة بدور الـ 16
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
    • 29/01/2022, 21:00
      الفائز في ثاني مباراة بدور الـ 16
      -
      الفائز في أول مباراة بدور الـ 16
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب غاروا)
    • 30/01/2022, 18:00
      الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16
      -
      الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب أولمبي)
    • 30/01/2022, 21:00
      الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16
      -
      الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
  • دور الأربعة
    • 02/02/2022, 21:00
      الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية
      -
      الفائز في أول مباراة بدور الثمانية
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
    • 03/02/2022, 21:00
      الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية
      -
      الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب أولمبي)
  • المركزان الثالث والرابع
  • النهائي
كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.