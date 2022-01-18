كأس الأمم الأفريقية - الفرق والنتائج

بطولة كأس أمم افريقيا 2021 برنامج المباريات ونتائجها

مرحلة المجموعات

مرحلة الإقصاء

مرحلة المجموعات المجموعة الأولى |

الثانية |

الثالثة |

الرابعة |

الخامسة |

السادسة | ل - لعب

- ف - فوز

- ت - خسارة

- خ - تعادل

- ن - النقاط

- ف . أ - فارق الأهداف المجموعة الأولى البلد ل ف ت خ ن ف . أ الكاميرون 2 2 0 0 6 4 بوركينا فاسو 2 1 0 1 3 0 الرأس الأخضر 2 1 0 1 3 0 أثيوبيا 2 0 0 2 0 -4 1 بوركينا فاسو - الكاميرون 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) 1 الرأس الأخضر - أثيوبيا 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) 1 أثيوبيا - الكاميرون 4 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) 1 بوركينا فاسو - الرأس الأخضر 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) أثيوبيا - بوركينا فاسو - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) الكاميرون - الرأس الأخضر - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) المجموعة الثانية البلد ل ف ت خ ن ف . أ غينيا 2 1 1 0 4 1 السنغال 2 1 1 0 4 1 مالاوي 2 1 0 1 3 0 زيمبابوي 2 0 0 2 0 -2 0 زيمبابوي - السنغال 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 0 مالاوي - غينيا 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 0 غينيا - السنغال 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 1 زيمبابوي - مالاوي 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) السنغال - مالاوي - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) غينيا - زيمبابوي - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) الرجوع لبداية الصفحة

المجموعة الثالثة البلد ل ف ت خ ن ف . أ المغرب 2 2 0 0 6 3 الغابون 2 1 1 0 4 1 غانا 2 0 1 1 1 -1 جزر القمر 2 0 0 2 0 -3 0 غانا - المغرب 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 1 الغابون - جزر القمر 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 0 جزر القمر - المغرب 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 1 غانا - الغابون 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) المغرب - الغابون - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) جزر القمر - غانا - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) المجموعة الرابعة البلد ل ف ت خ ن ف . أ نيجيريا 2 2 0 0 6 3 مصر 2 1 0 1 3 0 غينيا بيساو 2 0 1 1 1 -1 السودان 2 0 1 1 1 -2 0 مصر - نيجيريا 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) 0 غينيا بيساو - السودان 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) 1 السودان - نيجيريا 3 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) 1 مصر - غينيا بيساو 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) السودان - مصر - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) نيجيريا - غينيا بيساو - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) الرجوع لبداية الصفحة

المجموعة الخامسة البلد ل ف ت خ ن ف . أ ساحل العاج 1 1 0 0 3 1 الجزائر 1 0 1 0 1 0 سييرا ليون 1 0 1 0 1 0 غينيا الإستوائية 1 0 0 1 0 -1 0 سييرا ليون - الجزائر 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 ساحل العاج - غينيا الإستوائية 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) سييرا ليون - ساحل العاج - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) غينيا الإستوائية - الجزائر - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الجزائر - ساحل العاج - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) غينيا الإستوائية - سييرا ليون - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) المجموعة السادسة البلد ل ف ت خ ن ف . أ غامبيا 1 1 0 0 3 1 مالي 1 1 0 0 3 1 موريتانيا 1 0 0 1 0 -1 تونس 1 0 0 1 0 -1 1 مالي - تونس 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 غامبيا - موريتانيا 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) مالي - غامبيا - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) موريتانيا - تونس - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) تونس - غامبيا - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) موريتانيا - مالي - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الرجوع لبداية الصفحة



مرحلة الإقصاء دور الـ 16 المركز الثاني في المجموعة الثالثة - المركز الثاني في المجموعة الأولى - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة - الفائز بالمجموعة الرابعة - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) المركز الثاني في المجموعة السادسة - المركز الثاني في المجموعة الثانية - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة - الفائز بالمجموعة الأولى - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة - الفائز في المجموعة الثانية - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة - الفائز بالمجموعة الثالثة - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) المركز الثاني في المجموعة الرابعة - الفائز في المجموعة الخامسة - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) المركز الثاني في المجموعة الخامسة - الفائز في المجموعة السادسة - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا)

دور الثمانية الفائز في ثالث مباراة بدور الـ 16 - الفائز في رابع مباراة بدور الـ 16 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الفائز في ثاني مباراة بدور الـ 16 - الفائز في أول مباراة بدور الـ 16 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16 - الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16 - الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا)

دور الأربعة الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية - الفائز في أول مباراة بدور الثمانية - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية - الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي)

المركزان الثالث والرابع

النهائي

كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.