"دنيانا": على خطى ابن بطوطة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"دنيانا": على خطى ابن بطوطة

قبل 2 دقيقة

تبدل مفهوم الترحال بين الأمس والحاضر. ابن بطوطة وكولومبوس وماركو بولو وغيرهم هم من أبرز الرحالة القدامى الذين أمضوا سنوات في رحلاتهم الاستكشافية. أساليب وأدوات الترحال كانت مختلفة في ذاك الوقت إلا أن الهدف الأساس كان معرفة ماذا يوجد في الجانب الآخر من الأرض.

اليوم، أتاحت التكنولوجيا أمام الفرد فرصة معرفة ما يحدث في بقاع مختلفة من الأرض بواسطة الشبكة العنكبوتية. وسائل التنقل والسفر أصبحت متوفرة وبالتالي أصبح الترحال نوعا ما أسهل.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن الترحال بين الماضي والحاضر وعن رحلة البحث الدائمة التي يعيشها الرحالة. عما يبحثون وماذا يكتشفون في كل مرة يرحلون؟

في "دنيانا" هذا الأسبوع معتصم عليوي رحالة وصانع محتوى من فلسطين، رشا يوسف رحالة ومصورة وثائقية من البحرين، ورحمة عرفة رحالة من مصر عبر الشاشة الإفتراضية. وفي الاستديو آنجو ريحان ممثلة من لبنان وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.