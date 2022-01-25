كأس الأمم الأفريقية - الفرق والنتائج
بطولة كأس أمم افريقيا 2021
برنامج المباريات ونتائجها
مرحلة المجموعات
المجموعة
- ل - لعب
- ف - فوز
- ت - خسارة
- خ - تعادل
- ن - النقاط
- ف . أ - فارق الأهداف
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المجموعة الأولى
البلد ل ف ت خ ن ف . أ الكاميرون 3 2 1 0 7 4 بوركينا فاسو 3 1 1 1 4 0 الرأس الأخضر 3 1 1 1 4 0 أثيوبيا 3 0 1 2 1 -4
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09/01/2022, 18:001 بوركينا فاسو-الكاميرون 2-(ملعب أولمبي)
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09/01/2022, 21:001 الرأس الأخضر-أثيوبيا 0-(ملعب أولمبي)
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13/01/2022, 18:001 أثيوبيا-الكاميرون 4-(ملعب أولمبي)
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13/01/2022, 21:001 بوركينا فاسو-الرأس الأخضر 0-(ملعب أولمبي)
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17/01/2022, 18:001 أثيوبيا-بوركينا فاسو 1-(ملعب كويكونغ)
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17/01/2022, 18:001 الكاميرون-الرأس الأخضر 1-(ملعب أولمبي)
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المجموعة الثانية
البلد ل ف ت خ ن ف . أ السنغال 3 1 2 0 5 1 غينيا 3 1 1 1 4 0 مالاوي 3 1 1 1 4 0 زيمبابوي 3 1 0 2 3 -1
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10/01/2022, 15:000 زيمبابوي-السنغال 1-(ملعب كويكونغ)
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10/01/2022, 18:000 مالاوي-غينيا 1-(ملعب كويكونغ)
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14/01/2022, 15:000 غينيا-السنغال 0-(ملعب كويكونغ)
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14/01/2022, 18:001 زيمبابوي-مالاوي 2-(ملعب كويكونغ)
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18/01/2022, 18:000 السنغال-مالاوي 0-(ملعب كويكونغ)
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18/01/2022, 18:001 غينيا-زيمبابوي 2-(ملعب أحمدو أهيدجو)
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المجموعة الثالثة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ المغرب 3 2 1 0 7 3 الغابون 3 1 2 0 5 1 جزر القمر 3 1 0 2 3 -2 غانا 3 0 1 2 1 -2
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10/01/2022, 18:000 غانا-المغرب 1-(ملعب أحمدو أهيدجو)
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10/01/2022, 21:001 الغابون-جزر القمر 0-(ملعب أحمدو أهيدجو)
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14/01/2022, 18:000 جزر القمر-المغرب 2-(ملعب أحمدو أهيدجو)
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14/01/2022, 21:001 غانا-الغابون 1-(ملعب أحمدو أهيدجو)
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18/01/2022, 21:002 المغرب-الغابون 2-(ملعب أحمدو أهيدجو)
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18/01/2022, 21:003 جزر القمر-غانا 2-(ملعب غاروا)
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المجموعة الرابعة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ نيجيريا 3 3 0 0 9 5 مصر 3 2 0 1 6 1 السودان 3 0 1 2 1 -3 غينيا بيساو 3 0 1 2 1 -3
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11/01/2022, 18:000 مصر-نيجيريا 1-(ملعب غاروا)
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11/01/2022, 21:000 غينيا بيساو-السودان 0-(ملعب غاروا)
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15/01/2022, 18:001 السودان-نيجيريا 3-(ملعب غاروا)
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15/01/2022, 21:001 مصر-غينيا بيساو 0-(ملعب غاروا)
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19/01/2022, 21:000 السودان-مصر 1-(ملعب أحمدو أهيدجو)
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19/01/2022, 21:002 نيجيريا-غينيا بيساو 0-(ملعب غاروا)
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المجموعة الخامسة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ ساحل العاج 3 2 1 0 7 3 غينيا الإستوائية 3 2 0 1 6 1 سييرا ليون 3 0 2 1 2 -1 الجزائر 3 0 1 2 1 -3
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11/01/2022, 15:000 سييرا ليون-الجزائر 0-(ملعب دوالا)
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12/01/2022, 21:001 ساحل العاج-غينيا الإستوائية 0-(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 18:002 سييرا ليون-ساحل العاج 2-(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 21:001 غينيا الإستوائية-الجزائر 0-(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 18:001 الجزائر-ساحل العاج 3-(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 18:001 غينيا الإستوائية-سييرا ليون 0-(ملعب دوالا)
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المجموعة السادسة
البلد ل ف ت خ ن ف . أ مالي 3 2 1 0 7 3 غامبيا 3 2 1 0 7 2 تونس 3 1 0 2 3 2 موريتانيا 3 0 0 3 0 -7
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12/01/2022, 15:001 مالي-تونس 0-(ملعب دوالا)
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12/01/2022, 18:451 غامبيا-موريتانيا 0-(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 15:001 مالي-غامبيا 1-(ملعب دوالا)
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16/01/2022, 18:000 موريتانيا-تونس 4-(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 21:000 تونس-غامبيا 1-(ملعب دوالا)
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20/01/2022, 21:000 موريتانيا-مالي 2-(ملعب دوالا)
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مرحلة الإقصاء
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دور الـ 16
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23/01/2022, 18:001 الغابون-بوركينا فاسو 16-7(ركلات الجزاء)(ملعب دوالا)
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23/01/2022, 21:001 تونس-نيجيريا 0-(ملعب غاروا)
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24/01/2022, 18:001 غامبيا-غينيا 0-(ملعب كويكونغ)
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24/01/2022, 21:001 جزر القمر-الكاميرون 2-(ملعب أولمبي)
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25/01/2022, 18:00الرأس الأخضر-السنغال-(ملعب كويكونغ)
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25/01/2022, 21:00مالاوي-المغرب-(ملعب أحمدو أهيدجو)
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26/01/2022, 18:00مصر-ساحل العاج-(ملعب دوالا)
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26/01/2022, 21:00غينيا الإستوائية-مالي-(ملعب دوالا)
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دور الثمانية
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29/01/2022, 18:00الكاميرون-غامبيا-(ملعب دوالا)
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29/01/2022, 21:00تونس-بوركينا فاسو-(ملعب غاروا)
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30/01/2022, 18:00الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16-الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16-(ملعب أولمبي)
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30/01/2022, 21:00الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16-الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16-(ملعب دوالا)
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دور الأربعة
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02/02/2022, 21:00الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية-الفائز في أول مباراة بدور الثمانية-(ملعب دوالا)
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03/02/2022, 21:00الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية-الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية-(ملعب أولمبي)
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المركزان الثالث والرابع
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النهائي
كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.