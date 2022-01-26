كأس الأمم الأفريقية - الفرق والنتائج

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بطولة كأس أمم افريقيا 2021

برنامج المباريات ونتائجها
مرحلة المجموعات
المجموعة
  • ل - لعب
  • ف - فوز
  • ت - خسارة
  • خ - تعادل
  • ن - النقاط
  • ف . أ - فارق الأهداف
    • المجموعة الأولى
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      الكاميرون 3 2 1 0 7 4
      بوركينا فاسو 3 1 1 1 4 0
      الرأس الأخضر 3 1 1 1 4 0
      أثيوبيا 3 0 1 2 1 -4
      • 09/01/2022, 18:00
        1 بوركينا فاسو
        -
        الكاميرون 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
      • 09/01/2022, 21:00
        1 الرأس الأخضر
        -
        أثيوبيا 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
      • 13/01/2022, 18:00
        1 أثيوبيا
        -
        الكاميرون 4
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
      • 13/01/2022, 21:00
        1 بوركينا فاسو
        -
        الرأس الأخضر 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
      • 17/01/2022, 18:00
        1 أثيوبيا
        -
        بوركينا فاسو 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 17/01/2022, 18:00
        1 الكاميرون
        -
        الرأس الأخضر 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أولمبي)
    • المجموعة الثانية
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      السنغال 3 1 2 0 5 1
      غينيا 3 1 1 1 4 0
      مالاوي 3 1 1 1 4 0
      زيمبابوي 3 1 0 2 3 -1
      • 10/01/2022, 15:00
        0 زيمبابوي
        -
        السنغال 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 10/01/2022, 18:00
        0 مالاوي
        -
        غينيا 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 14/01/2022, 15:00
        0 غينيا
        -
        السنغال 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 14/01/2022, 18:00
        1 زيمبابوي
        -
        مالاوي 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 18/01/2022, 18:00
        0 السنغال
        -
        مالاوي 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب كويكونغ)
      • 18/01/2022, 18:00
        1 غينيا
        -
        زيمبابوي 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
    • المجموعة الثالثة
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      المغرب 3 2 1 0 7 3
      الغابون 3 1 2 0 5 1
      جزر القمر 3 1 0 2 3 -2
      غانا 3 0 1 2 1 -2
      • 10/01/2022, 18:00
        0 غانا
        -
        المغرب 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 10/01/2022, 21:00
        1 الغابون
        -
        جزر القمر 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 14/01/2022, 18:00
        0 جزر القمر
        -
        المغرب 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 14/01/2022, 21:00
        1 غانا
        -
        الغابون 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 18/01/2022, 21:00
        2 المغرب
        -
        الغابون 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 18/01/2022, 21:00
        3 جزر القمر
        -
        غانا 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
    • المجموعة الرابعة
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      نيجيريا 3 3 0 0 9 5
      مصر 3 2 0 1 6 1
      السودان 3 0 1 2 1 -3
      غينيا بيساو 3 0 1 2 1 -3
      • 11/01/2022, 18:00
        0 مصر
        -
        نيجيريا 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
      • 11/01/2022, 21:00
        0 غينيا بيساو
        -
        السودان 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
      • 15/01/2022, 18:00
        1 السودان
        -
        نيجيريا 3
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
      • 15/01/2022, 21:00
        1 مصر
        -
        غينيا بيساو 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
      • 19/01/2022, 21:00
        0 السودان
        -
        مصر 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب أحمدو أهيدجو)
      • 19/01/2022, 21:00
        2 نيجيريا
        -
        غينيا بيساو 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب غاروا)
    • المجموعة الخامسة
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      ساحل العاج 3 2 1 0 7 3
      غينيا الإستوائية 3 2 0 1 6 1
      سييرا ليون 3 0 2 1 2 -1
      الجزائر 3 0 1 2 1 -3
      • 11/01/2022, 15:00
        0 سييرا ليون
        -
        الجزائر 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 12/01/2022, 21:00
        1 ساحل العاج
        -
        غينيا الإستوائية 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 16/01/2022, 18:00
        2 سييرا ليون
        -
        ساحل العاج 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 16/01/2022, 21:00
        1 غينيا الإستوائية
        -
        الجزائر 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 20/01/2022, 18:00
        1 الجزائر
        -
        ساحل العاج 3
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 20/01/2022, 18:00
        1 غينيا الإستوائية
        -
        سييرا ليون 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
    • المجموعة السادسة
      البلد ل ف ت خ ن ف . أ
      مالي 3 2 1 0 7 3
      غامبيا 3 2 1 0 7 2
      تونس 3 1 0 2 3 2
      موريتانيا 3 0 0 3 0 -7
      • 12/01/2022, 15:00
        1 مالي
        -
        تونس 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 12/01/2022, 18:45
        1 غامبيا
        -
        موريتانيا 0
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 16/01/2022, 15:00
        1 مالي
        -
        غامبيا 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 16/01/2022, 18:00
        0 موريتانيا
        -
        تونس 4
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 20/01/2022, 21:00
        0 تونس
        -
        غامبيا 1
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
      • 20/01/2022, 21:00
        0 موريتانيا
        -
        مالي 2
        -
        (ركلات الجزاء)
        (ملعب دوالا)
مرحلة الإقصاء
  • دور الـ 16
    • 23/01/2022, 18:00
      1 الغابون
      -
      بوركينا فاسو 1
      6
      -
      7
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
    • 23/01/2022, 21:00
      1 تونس
      -
      نيجيريا 0
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب غاروا)
    • 24/01/2022, 18:00
      1 غامبيا
      -
      غينيا 0
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب كويكونغ)
    • 24/01/2022, 21:00
      1 جزر القمر
      -
      الكاميرون 2
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب أولمبي)
    • 25/01/2022, 18:00
      0 الرأس الأخضر
      -
      السنغال 2
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب كويكونغ)
    • 25/01/2022, 21:00
      1 مالاوي
      -
      المغرب 2
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب أحمدو أهيدجو)
    • 26/01/2022, 18:00
      مصر
      -
      ساحل العاج
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
    • 26/01/2022, 21:00
      غينيا الإستوائية
      -
      مالي
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
  • دور الثمانية
    • 29/01/2022, 18:00
      الكاميرون
      -
      غامبيا
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
    • 29/01/2022, 21:00
      تونس
      -
      بوركينا فاسو
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب غاروا)
    • 30/01/2022, 18:00
      المغرب
      -
      الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب أحمدو أهيدجو)
    • 30/01/2022, 21:00
      الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16
      -
      السنغال
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
  • دور الأربعة
    • 02/02/2022, 21:00
      الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية
      -
      الفائز في أول مباراة بدور الثمانية
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب دوالا)
    • 03/02/2022, 21:00
      الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية
      -
      الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية
      -
      (ركلات الجزاء)
      (ملعب أولمبي)
  • المركزان الثالث والرابع
  • النهائي
كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.