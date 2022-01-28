كأس الأمم الأفريقية - الفرق والنتائج

بطولة كأس أمم افريقيا 2021 برنامج المباريات ونتائجها

مرحلة الإقصاء

مرحلة المجموعات

مرحلة المجموعات المجموعة الأولى |

الثانية |

الثالثة |

الرابعة |

الخامسة |

السادسة | ل - لعب

- ف - فوز

- ت - خسارة

- خ - تعادل

- ن - النقاط

- ف . أ - فارق الأهداف المجموعة الأولى البلد ل ف ت خ ن ف . أ الكاميرون 3 2 1 0 7 4 بوركينا فاسو 3 1 1 1 4 0 الرأس الأخضر 3 1 1 1 4 0 أثيوبيا 3 0 1 2 1 -4 1 بوركينا فاسو - الكاميرون 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) 1 الرأس الأخضر - أثيوبيا 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) 1 أثيوبيا - الكاميرون 4 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) 1 بوركينا فاسو - الرأس الأخضر 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) 1 أثيوبيا - بوركينا فاسو 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 1 الكاميرون - الرأس الأخضر 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) المجموعة الثانية البلد ل ف ت خ ن ف . أ السنغال 3 1 2 0 5 1 غينيا 3 1 1 1 4 0 مالاوي 3 1 1 1 4 0 زيمبابوي 3 1 0 2 3 -1 0 زيمبابوي - السنغال 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 0 مالاوي - غينيا 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 0 غينيا - السنغال 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 1 زيمبابوي - مالاوي 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 0 السنغال - مالاوي 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 1 غينيا - زيمبابوي 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) الرجوع لبداية الصفحة

المجموعة الثالثة البلد ل ف ت خ ن ف . أ المغرب 3 2 1 0 7 3 الغابون 3 1 2 0 5 1 جزر القمر 3 1 0 2 3 -2 غانا 3 0 1 2 1 -2 0 غانا - المغرب 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 1 الغابون - جزر القمر 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 0 جزر القمر - المغرب 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 1 غانا - الغابون 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 2 المغرب - الغابون 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 3 جزر القمر - غانا 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) المجموعة الرابعة البلد ل ف ت خ ن ف . أ نيجيريا 3 3 0 0 9 5 مصر 3 2 0 1 6 1 السودان 3 0 1 2 1 -3 غينيا بيساو 3 0 1 2 1 -3 0 مصر - نيجيريا 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) 0 غينيا بيساو - السودان 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) 1 السودان - نيجيريا 3 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) 1 مصر - غينيا بيساو 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) 0 السودان - مصر 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 2 نيجيريا - غينيا بيساو 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) الرجوع لبداية الصفحة

المجموعة الخامسة البلد ل ف ت خ ن ف . أ ساحل العاج 3 2 1 0 7 3 غينيا الإستوائية 3 2 0 1 6 1 سييرا ليون 3 0 2 1 2 -1 الجزائر 3 0 1 2 1 -3 0 سييرا ليون - الجزائر 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 ساحل العاج - غينيا الإستوائية 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 2 سييرا ليون - ساحل العاج 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 غينيا الإستوائية - الجزائر 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 الجزائر - ساحل العاج 3 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 غينيا الإستوائية - سييرا ليون 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) المجموعة السادسة البلد ل ف ت خ ن ف . أ مالي 3 2 1 0 7 3 غامبيا 3 2 1 0 7 2 تونس 3 1 0 2 3 2 موريتانيا 3 0 0 3 0 -7 1 مالي - تونس 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 غامبيا - موريتانيا 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 مالي - غامبيا 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 0 موريتانيا - تونس 4 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 0 تونس - غامبيا 1 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 0 موريتانيا - مالي 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الرجوع لبداية الصفحة



مرحلة الإقصاء دور الـ 16 1 الغابون - بوركينا فاسو 1 6 - 7 (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 1 تونس - نيجيريا 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) 1 غامبيا - غينيا 0 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 1 جزر القمر - الكاميرون 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي) 0 الرأس الأخضر - السنغال 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب كويكونغ) 1 مالاوي - المغرب 2 - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) 0 مصر - ساحل العاج 0 5 - 4 (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) 0 غينيا الإستوائية - مالي 0 6 - 5 (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا)

دور الثمانية الكاميرون - غامبيا - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) تونس - بوركينا فاسو - (ركلات الجزاء) (ملعب غاروا) المغرب - مصر - (ركلات الجزاء) (ملعب أحمدو أهيدجو) غينيا الإستوائية - السنغال - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا)

دور الأربعة الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية - الفائز في أول مباراة بدور الثمانية - (ركلات الجزاء) (ملعب دوالا) الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية - الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية - (ركلات الجزاء) (ملعب أولمبي)

المركزان الثالث والرابع

النهائي

كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.