"دنيانا": ملكات الجرّ… من هنّ؟
حلقة خاصة يقدمها برنامج "دنيانا" هذا الأسبوع نتعرف من خلالها على فنٍّ ليس بحديث العهد وإنما النقاش حوله في الآونة الأخيرة يزداد بشكل كبير.
"فنّ الدراغ" أو "فنّ الجرّ" هو فن استعراضي ومرتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع المثلي. القائمون على هذا الفن هم حصرا من الرجال، يصعدون على المسرح بمظهر أنثوي مبالغ فيه. مكياج صارخ، شعر مستعار، مجوهرات براقة، وثياب مبهرجة.
زياد سبلاني أو المعروف ب "كوكب زُحل" من لبنان، ومودي الشامي أو المعروف ب "حورية برلين" من سوريا، إضافة إلى شيما من تونس وسلطانة من لبنان هم ضيوف "دنيانا" هذا الأسبوع. اختاروا فنّ الجر كوسيلة للتعبير عن ذاتهم. ولكن كيف بدأت رحلتهم مع هذا الفنّ؟ ماذا كان موقف أهلهم ومجتمعهم الصغير والكبير؟ وما هي الرسائل التي يقدمونها من خلال هذا الفنّ؟
في "دنيانا" أيضا نتعرف على تاريخ هذا الفن متى وأين وكيف بدأ.
"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش والسابعة والنصف بتوقيت بيروت على بي بي سي عربي.