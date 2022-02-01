"دنيانا": ملكات الجرّ… من هنّ؟

قبل 56 دقيقة

"فنّ الدراغ" أو "فنّ الجرّ" هو فن استعراضي ومرتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع المثلي. القائمون على هذا الفن هم حصرا من الرجال، يصعدون على المسرح بمظهر أنثوي مبالغ فيه. مكياج صارخ، شعر مستعار، مجوهرات براقة، وثياب مبهرجة.

زياد سبلاني أو المعروف ب "كوكب زُحل" من لبنان، ومودي الشامي أو المعروف ب "حورية برلين" من سوريا، إضافة إلى شيما من تونس وسلطانة من لبنان هم ضيوف "دنيانا" هذا الأسبوع. اختاروا فنّ الجر كوسيلة للتعبير عن ذاتهم. ولكن كيف بدأت رحلتهم مع هذا الفنّ؟ ماذا كان موقف أهلهم ومجتمعهم الصغير والكبير؟ وما هي الرسائل التي يقدمونها من خلال هذا الفنّ؟