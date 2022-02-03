بودكاست خرافات: خصوصيتك في عصر الأنترنت مجرد خرافة

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بودكاست خرافات: خصوصيتك في عصر الأنترنت مجرد خرافة

قبل 14 دقيقة

في عصرنا الراهن هل مازلت تفترض أن بإمكانك أن تفعل ما تريد دون أن يراقبك أحد؟ أو ‏‏انه يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية على حساباتك الالكترونية بحيث تضمن لنفسك ‏‏مساحه خاصة؟ ‏

للأسف لا توجد طريقة لطيفة لقول ذلك ولكنك مخطىء، فالخصوصية أصبحت خرافة.

تعرف على السبب في هذه الحلقة من بودكاست #خرافات؟‎ ‎‏إعداد وتقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي مرتين شهريا يوم الجمعة الساعة 11:32 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش