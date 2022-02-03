بودكاست خرافات: خصوصيتك في عصر الأنترنت مجرد خرافة
في عصرنا الراهن هل مازلت تفترض أن بإمكانك أن تفعل ما تريد دون أن يراقبك أحد؟ أو انه يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية على حساباتك الالكترونية بحيث تضمن لنفسك مساحه خاصة؟
للأسف لا توجد طريقة لطيفة لقول ذلك ولكنك مخطىء، فالخصوصية أصبحت خرافة.
تعرف على السبب في هذه الحلقة من بودكاست #خرافات؟ إعداد وتقديم شيرين شريف
خرافات" بودكاست يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي مرتين شهريا يوم الجمعة الساعة 11:32 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش