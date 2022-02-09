فوزية كوفي: شهر العسل بين طالبان والغرب لن يدوم طويلاً

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فوزية كوفي: شهر العسل بين طالبان والغرب لن يدوم طويلاً

قبل 36 دقيقة

طالبت فوزية كوفي نائبة رئيس البرلمان الأفغاني سابقاً حركة طالبان بفتح حوار سياسي من أجل تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف لأنّ "الحكومة الحالية ذات أيديولوجية واحدة" حسب تعبيرها.

وأشارت فوزية كوفي إلى أنّ العالم يخشى من أن تصبح أفغانستان ملاذاَ آمنا لجماعات مسلحة متطرفة "لأنّ انتصار طالبان ألهم الجماعات المسلحة المتطرفة أن تفعل ما فعلته طالبان" حسب رأيها.

وعبّرت فوزية كوفي عن أملها في أن يواصل المجتمع الدولي دعم أفغانستان وأن تنجز حكومة طالبان ما وعدت به خاصة فيما يتعلق بتشكل حكومة شاملة.

فكيف ترى نائبة رئيس البرلمان في أفغانستان سابقا وضع التعليم في بلادها خاصة فيما يتعلق بالفتيات؟ وماذا عن الحقوق الفردية وحرية الإعلام في ظل حكومة طالبان الحالية؟ تتساءل فوزية كوفي عن المسافة الفاصلة بين الإسلام الذي تؤمن به طالبان والإسلام في بلاد إسلامية أخرى، فماذا عن تقاليد بلادها وأعراف أهلها؟