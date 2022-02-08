"دنيانا": رحلة في حياة البدو

قبل 14 دقيقة

نتعرّف في هذه الحلقة من برنامج "دنيانا" على حياة البدو في مختلف أنحاء العالم العربيّ ونتشارك قصصهم عن الترحال والعلاقة بالإبل والمواشي والأعراف السائدة لديهم والتي تُعتبر قوانينهم الخاصة.

ومع رسمية الكعابنة من بادية الأردن، أسماء الناني من طوارق ليبيا، أحلام القحطاني من السعودية، نور أمهز الباحثة في حياة البدو. وبالإضافة إلى ميرا صيداوي من فلسطين وملاك السويد من سوريا، حلقة متنوعة تنوع العادات والتقاليد البدوية والتي اخفاها التطور الحضري