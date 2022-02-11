اتهامات باغتيالات متبادلة بين فصيلين شيعيين عراقيين
اتهامات باغتيالات متبادلة بين فصيلين شيعيين عراقيين
أصبحت محافظة ميسان العراقية مؤخرا مسرحا لاغتيالات وتصفيات لعدد من الشخصيات المحسوبة على التيار الصدري وجماعة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ربطها البعض بالصراع السياسي بين القوى الشيعية المنضوية تحت ما يعرف بالإطار التنسيقي والتيار الصدري على تشكيل الحكومة الجديدة.
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