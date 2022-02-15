"دنيانا": المرأة البدوية بين الحريّة والقيود

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"دنيانا": المرأة البدوية بين الحريّة والقيود

قبل 20 دقيقة

بعد حلقة من برنامج "دنيانا" تناولنا فيها كيف تغيّرت حياة البدو في العالم العربيّ، نخصّص حلقة هذا الأسبوع للمرأة البدوية فنتحدّث عن قوّة حضورها في مجتمعها من جهة والعادات التي تقيّدها من جهة أُخرى. فكيف تغيّرت حياة المرأة البدويّة مع دخول العديد من البدو حيّز الحياة المدنيّة؟ وهل ما زالت تتمتّع بالحريّة نفسها؟

مواضيع تناقشها المشاركات في حلقتنا، الآتيات من عالم البداوة فيسردن لنا قصصاً مشوّقة لندخل معهنّ هذا العالم الكبير المختلف عمّا نعرفه. فمن بادية الأردن كانت معنا رسمية الكعابنة، من طوارق ليبيا أسماء الناني، من السعودية أحلام القحطاني، إضافة إلى نور أمهز الباحثة في حياة البدو في لبنان. بالإضافة إلى ميرا صيداوي من فلسطين وملاك سويد من سوريا.