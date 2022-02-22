"دنيانا": فنّ الشيلات... صوت البادية والصحراء

قبل 15 دقيقة

هل تستمعون لـ"الشيلات" البدوية؟ إذا كان الجواب نعم، فتعالوا معنا في رحلة نستكشف فيها تاريخ هذا النّوع من الفنون الغنائية، واختلاف تسمياتها بين البلدان والمناسبات التي تغنّى فيها. أما إذا كان الجواب كلا، فستصبحون من محبّي هذا الفنّ بعد مشاهدة حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع.