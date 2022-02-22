"دنيانا": فنّ الشيلات... صوت البادية والصحراء
"دنيانا": فنّ الشيلات... صوت البادية والصحراء
هل تستمعون لـ"الشيلات" البدوية؟ إذا كان الجواب نعم، فتعالوا معنا في رحلة نستكشف فيها تاريخ هذا النّوع من الفنون الغنائية، واختلاف تسمياتها بين البلدان والمناسبات التي تغنّى فيها. أما إذا كان الجواب كلا، فستصبحون من محبّي هذا الفنّ بعد مشاهدة حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع.
في جلسة عن الشعر المُغنّى، عن الزوامل والمهاجل اليمنيّة وعن الحدا الفلسطينيّ، تتبادل كلّ من نوال الحوار وهي شاعرة من البادية السورية، ميرا صيداوي وهي ممثلة ومخرجة فلسطينية وغيداء الرشيدي وهي باحثة يمنيّة، الحديث عن فنّ الشيلات في بلدانهنّ.
"دنيانا" الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف بتوقيت بيروت على التلفزيون والإعادة الجمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.