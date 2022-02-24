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دخان أسود يتصاعد من مطار عسكري في تشويف
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صور التقطتها كاميرات المراقبة الخاصة بحرس الحدود الأوكراني يبدو أنها تُظهر عربات عسكرية روسية تعبر حدود شبه جزيرة القرم إلى داخل أوكرانيا
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فرق إطفاء أوكرانية تحاول إخماد النيران بعد غارة جوية على مجمع سكني في تشويف
فرق الإطفاء خاضت الأنقاض في محاولة لإنقاذ المدنيين
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أعمدة دخان تتصاعد من منشأة في مطار مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا
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صورة بثتها هيئة الإعلام في وزارة الداخلية الأوكرانية تظهر ما خلفه انفجار في مبنى عسكري في كييف
في كييف أيضا، الشرطة والأجهزة الأمنية تعاين بقايا قذيفة سقطت في الشارع
مارة يتابعون الأجهزة الأمنية أثناء عملها في منطقة أصبحت مطوقة أمنيا
أشخاص ينتظرون في مطار كييف
طائرة مروحية تحلق فوق محطة وقود خارج مدينة دنيبرو