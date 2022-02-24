روسيا وأوكرانيا: صور من داخل الأراضي الأوكرانية مع بدء الهجوم الروسي

مطار عسكري

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دخان أسود يتصاعد من مطار عسكري في تشويف

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صدر الصورة، State Border Guard Service of Ukraine / PA Media

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صور التقطتها كاميرات المراقبة الخاصة بحرس الحدود الأوكراني يبدو أنها تُظهر عربات عسكرية روسية تعبر حدود شبه جزيرة القرم إلى داخل أوكرانيا

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فرق إطفاء أوكرانية تحاول إخماد النيران بعد غارة جوية على مجمع سكني في تشويف

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فرق الإطفاء خاضت الأنقاض في محاولة لإنقاذ المدنيين

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أعمدة دخان تتصاعد من منشأة في مطار مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا

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صورة بثتها هيئة الإعلام في وزارة الداخلية الأوكرانية تظهر ما خلفه انفجار في مبنى عسكري في كييف

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في كييف أيضا، الشرطة والأجهزة الأمنية تعاين بقايا قذيفة سقطت في الشارع

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مارة يتابعون الأجهزة الأمنية أثناء عملها في منطقة أصبحت مطوقة أمنيا

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أشخاص ينتظرون في مطار كييف

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طائرة مروحية تحلق فوق محطة وقود خارج مدينة دنيبرو