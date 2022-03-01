"دنيانا": معايير الجمال... ما هي؟

قبل 9 دقيقة

يضع المجتمع إطاراً جامداً للجمال، فيحدّد وفقًا لمعايير معيّنة من هو جميل ومن هو "قبيح". ومن لا يمتلك هذه المعايير يتم التعامل معه على أنّه أقل جمالاً، يسهل الحكم عليه ويجري تحطيمه معنويًا من خلال كلمات ونظرات جارحة. لكنّ الضغط الذي يُمارس على النّساء تحديدًا هو أكبر بكثير. ويؤدي هذه الاعتداء المعنويّ إلى ضرب الصّحة النّفسيّة للنّساء وتقليل ثقتهنّ بأنفسهنّ، ودفع بعضهنّ ليكنّ فريسة عمليّات التجميل والملابس والأحذية غير المريحة.

في هذه الحلقة من برنامج "دنيانا"، تستعيد كلّ من مي نجار وهي مدرّبة في تطوير الذّات من الكويت وتريزة خليل وهي مخرجة من مصر، مواقف تمييزيّة تعرّضتا لها. كما تتحدّث في الاستوديو ساندرا رزق وهي ملكة جمال لبنان لعام 2000، آنجو ريحان وهي ممثّلة من لبنان وغيداء الرّشيدي باحثة من اليمن، عن اختلاف معايير الجمال من مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آخر وعن التنمّر على خيارات النّساء في شكلهنّ الّذي قد يصل إلى حدّ العنصريّة.