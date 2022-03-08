"دنيانا": بين الزواج والعزوبية... ماذا تختارين؟

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"دنيانا": بين الزواج والعزوبية... ماذا تختارين؟

قبل 54 دقيقة

حلقة خاصة من برنامج "دنيانا" هذا الأسبوع، تشرّع فيها سيدات عربيات الباب للحديث عن قرار العزوف عن الزواج، الأسباب التي دفعتهنّ إليه، أحلامهنّ، هواجسهنّ، والأحكام القاسية التي يواجهنها بسبب هذا المسار. ففي حين يقدّم لنا المجتمع الأسرة أو الزواج على أنهما خطوة حتمية على كل شخص القيام بها وتحديداً النّساء، هناك من لم يخضعن لهذا "العرف" ويتمرّدن عليه ليبقين عزباوات.

تخبرنا الشاعرة نوال الحوار والصحافية سمارة سلطان عن تجربتيهما بعدم الزواج في ظل بيئات صعبة. فنوال ابنة البادية السورية وسمارة ابنة الصعيد في مصر. أما سمر وغادة خيري من السودان، فهما ناشطتان في المجال الثقافي. لا تغري سمر فكرة ربط مصيرها بشخص آخر ولا تخاف من الوحدة، أما شقيقتها غادة فغيّرت وجهة نظرها بعد وفاة والدها وأصبحت تريد الزواج والإنجاب. من جهتها، تغوص ميرا صيداوي، وهي ممثلة ومخرجة من فلسطين، في عالم اختارت عكسه، إذ فضلت الشراكة وإنجاب الأطفال وتسأل المشاركات في الحلقة عن الأمومة والاستقلال المادي.