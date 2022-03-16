"دنيانا": أوزان السيدات... لا للقوالب الجاهزة

قبل 16 دقيقة

أجساد النّساء بشكل عام وأوزانهنّ بشكل خاص هي غالباً تحت مجهر المجتمع. "لماذا لا تنقصين من وزنك؟ لماذا لا تزيدين من وزنك؟" استباحة مستمرّة لقرار المرأة، أو ظروفها الخاصّة التي جعلتها تكون بحجم معيّن.

إليانا نعمة، التي انتخبت عام 2013 ملكة جمال بدينات العرب، قرّرت كسر هذه الصورة النمطية لتقول إنّ جمال المرأة لا يرتبط بالوزن. نجحت إليانا في إيصال رسالتها وأصبحت ممثّلة. لكنّ مروة تواتي من تونس لم تعش التجربة نفسها. منذ طفولتها وهي تعاني من نبذ وتنمّر ومقارنات وضغوطات لكي تخسر الكيلوغرامات. أمّا سلطانة خليفة، وهي صحافية من موريتانيا، فالضّغط عليها كان لكسب الكيلوغرامات وإلّا فهي "ليست امرأة". عقليّة تقف خلف ظاهرة "البلوح" أو التسمين القسري في بلادها.