"دنيانا": "أعلمُ أنني مختلفة… ولكن"

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"دنيانا": "أعلمُ أنني مختلفة… ولكن"

قبل 33 دقيقة

يطلّ "دنيانا" هذا الأسبوع في حلقة خاصة مع ضيفات مميزات للحديث عن الأشخاص المتأثرين بمتلازمة داون، قصص نجاحاتهم، أحلامهم، وتحدياتهم.

رحمة خالد، شابة مصرية متأثرة بمتلازمة داون. كان حلمها أن تصبح مذيعة، واستطاعت بجهودها تحقيق ذلك. إضافة إلى ممارستها لرياضة السباحة وإحرازها جوائز.

غرازييلا طربيه، شابة لبنانية. لم تمنعها متلازمة داون من تحقيق حلمها في أن تصبح ممثلة. قامت بتجسيد أحد الأدوار وعكست من خلاله التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعرف رحمة وغرازييلا أنهما مختلفتان، إلا أن هذا الإختلاف لم يقف عائقا أمام أحلامهما. تأخذنا رحمة وغرازييلا إلى العالم من منظار آخر. كيف تنظران إلى العالم؟ وكيف ينظر العالم إليهما؟