"دنيانا": "رحلة إلى المنفى"

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"دنيانا": "رحلة إلى المنفى"

قبل 28 دقيقة

تزداد الانتهاكات بحق الصحفيين يوما بعد ما. شهد العالم والمنطقة حوادث عديدة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لشتى أنواع العنف سواء من قبل أنظمتهم أو من قبل جماعات مسلحة مسيطرة.

في "دنيانا" هذا الأسبوع صحفيات اضطررن للرحيل عن بلادهنّ بسبب الخطر على حياتهنّ وحياة أسرهنّ. بعضهنّ تعرض للاعتقال والتعذيب فكان الرحيل الخيار الأنسب والوحيد.

من منفاهنّ الآمن نسبيا، تشاركنا الصحفيات تجاربهنّ الشخصية. لماذا تعرّضن للانتهاك؟ كيف كانت رحلتهنّ خارج البلد؟ وكيف أسسن لحياة جديدة في بلد جديد؟

نزيهة سعيد صحفية بحرينية مقيمة حاليا في برلين، عبير بدر صحفية يمنية مقيمة حاليا في بيروت، يسرا محمد إعلامية من الكويت، وملاك سويد باحثة من سوريا هنّ ضيفات "دنيانا" لهذا الأسبوع.