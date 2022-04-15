بودكاست خرافات: ما حقيقة أسطورة "كييف روس" التي دفعت بوتين لغزو أوكرانيا؟
لم يعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدا بأوكرانيا كدولة مستقلة. يزعم الروس أنهم الورثة الشرعيون لإرث كييف روس. وهي الأسطورة التي يرى فيها بوتين المبرر الديني والأخلاقي لغزوه لأوكرانيا. قياصرة موسكو نصبوا أنفسهم على أنهم حماة العقيدة الأرثوذكسية وقرروا حماية الأراضي المسيحية الارثوذكسية من أفكار الكنائس الغربية.
في هذه الحلقة من "خرافات" نتعرف على حقيقة أسطورة "كييف روس" التي دفعت بوتين لغزو أوكرانيا؟ وكيف أصبح انفصال الكنيسة الأوكرانية عن الروسية التحدى الأكبر لموسكو في تحقيق حلم استعادة الأمبراطورية الروسية؟ للإستماع إلى الحلقة كاملة اضغط هنا
الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف
شارك في الإعداد صفاء أحمد
خرافات" بودكاست نصف شهري يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش