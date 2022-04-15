بودكاست خرافات: ما حقيقة أسطورة "كييف روس" التي دفعت بوتين لغزو أوكرانيا؟

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بودكاست خرافات: ما حقيقة أسطورة "كييف روس" التي دفعت بوتين لغزو أوكرانيا؟

قبل 6 دقيقة

لم يعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدا بأوكرانيا كدولة مستقلة. يزعم الروس ‏أنهم الورثة الشرعيون لإرث كييف روس. وهي الأسطورة التي يرى فيها بوتين المبرر ‏الديني والأخلاقي لغزوه لأوكرانيا. قياصرة موسكو نصبوا أنفسهم على أنهم حماة العقيدة ‏الأرثوذكسية وقرروا حماية الأراضي المسيحية الارثوذكسية من أفكار الكنائس الغربية. ‏

في هذه الحلقة من "خرافات" نتعرف على حقيقة أسطورة "كييف روس" التي دفعت ‏بوتين لغزو أوكرانيا؟ وكيف أصبح انفصال الكنيسة الأوكرانية عن الروسية التحدى الأكبر ‏لموسكو في تحقيق حلم استعادة الأمبراطورية الروسية؟ للإستماع إلى الحلقة كاملة اضغط هنا‏

الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف ‏

شارك في الإعداد صفاء أحمد

خرافات" بودكاست نصف شهري يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش