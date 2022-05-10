"دنيانا": أنا في لوحة

قبل 35 دقيقة

في برنامج "دنيانا"، تحدّثت ريم الجندي، وهي فنّانة تشكيليّة من لبنان، عن تجربتها مع المرض والشفاء وتوثيق واحدة من أصعب مراحل حياتها بالرّسم. وإلى جانب منال خضر من فلسطين،تبادلت لينا غيبة من سوريا وحنان الكرارجي من مصر، وهما رسّامتا "كوميكس"، الحديث عن تحوّلهما إلى شخصيّات كرتونيّة، وكيف انتفضتا بذلك على واقع يقيّدهما. أمّا سيرين غندور، وهي فنانة تشكيلية من لبنان، فشاركتنا تجربتها حول معرضها الأوّل "الآن وفي ساعة موتنا"، لتقول إنّ الموت هاجس لدى الشّباب أيضاً.