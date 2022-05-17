الزجل… ذاكرة شعبية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الزجل… ذاكرة شعبية

قبل 17 دقيقة

هو فن من فنون الأدب الشعبي القائم غالبا على الارتجال وعلى شكل مناظرة بين عدد من الزجالين تصاحبهم بعض الآلات الموسيقية.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن هذا الفن الشعبي وعن العناوين التي يتناولها كالحب والزواج والعائلة والشوق والفراق والهجرة وغيرها.

بالحديث عن الزجل تأتي إلى أذهاننا القرى والجلسات في ساحاتها. أطباق معينة تزين طاولات الزجالين حيث تحتدم المناظرات و “الرديات” فيما بينهم. وبالحديث عن الزجل أيضا قلّما تُذكر المرأة لارتباط هذا الفنّ بالرجل بشكل أساسي.

ولكن… في حلقة "دنيانا" هذه، زجالات من العالم العربي. أخذن من الزجل مساحة خاصة لهنّ.

فرح شريم زجالة من لبنان، زهور زرييق زجالة من المغرب، نوال الحوار شاعرة من سوريا، يسرا محمد إعلامية من الكويت، وملاك سويد باحثة من سوريا هنّ ضيفات “دنيانا” هذا الأسبوع.