المذيعة الأفغانية هوساي أحمد لإكسترا: "أشعر بالسوء بسبب قرارات طالبان"

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المذيعة الأفغانية هوساي أحمد لإكسترا: "أشعر بالسوء بسبب قرارات طالبان"

قبل ساعة واحدة

ظهرت مذيعات ومراسلات في القنوات التلفزيونية الأفغانية وهن يرتدين النقاب أثناء البث الحي يوم أمس الأحد، وذلك تطبيقا للقواعد التي فرضتها حركة طالبان في البلاد في الفترة الأخيرة.

وقد حاولت بعض المذيعات والمراسلات تحدي المرسوم الصادر من طالبان في هذا الشأن، لكن الضغوط التي تعرضت لها المحطات التي يعملن فيها جعلتهن يضطررن إلى تقديم نشرات الأخبار والبرامج وهن يرتدين الحجاب والنقاب.

ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان العام الماضي، تستمر الحركة في فرض المزيد من القيود على النساء، خاصة في الأسابيع القليلة الماضية.