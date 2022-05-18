جمال مبارك يبرئ أسرته من قضايا الفساد وتساؤلات عن السبب وراء البيان

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جمال مبارك يبرئ أسرته من قضايا الفساد وتساؤلات عن السبب وراء البيان

قبل 55 دقيقة

أصدر جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بيانا باسم أسرته عبر مقطع فيديو على يوتيوب. البيان شمل تبرئة من قضايا الفساد بعد قرار لمحكمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بإلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم. المقطع أثار تساؤلات حول أسباب إصداره وتوقيته.

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