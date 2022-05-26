"دنيانا": نساءٌ… لا يشعرن بالأمان

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"دنيانا": نساءٌ… لا يشعرن بالأمان

قبل 16 دقيقة

يلحق العنف المرأة إلى فضائها الالكتروني أيضا. في هذا الفضاء الخاص تتعرض المرأة لشتى أنواع العنف من مضايقات وتهديدات وابتزاز وتحرش.

سُجلت في الآونة الأخيرة حوادث عدة لشابات أقدمن على الانتحار بسبب العنف الذي تعرضن له في العالم الافتراضي. على أثره قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالبحث في هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة النساء.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن العنف في الفضاء الإلكتروني مع سيدات تعاملن وتواصلن بشكل مباشر مع ضحايا هذا العنف.

ونسأل، هل من قوانين تحمي المرأة؟ في حال حدوث واقعة ما، هل تقدم المرأة على الإبلاغ؟ أم تظنّ أنّ الإبلاغ لن يحدث فرقا؟ هل تلجأ المرأة إلى أسرتها في حال تعرضها لابتزاز الكتروني أم أنها تخاف من عنف آخر قد يكون بانتظارها؟

أسئلة كثيرة نطرحها في "دنيانا" هذا الأسبوع مع منال بنكيران مسؤولة العنف ضد المرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة من المغرب، جيهان أبو زيد خبيرة في قضايا النوع الاجتماعي من مصر، عبير بدر صحفية من اليمن، لطيفة حسنية صحفية وناشطة من لبنان، ومنال خضر ناشطة ثقافية من فلسطين.