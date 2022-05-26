سائق شاحنة وقود يخاطر بحياته لإنقاذ بنغازي من انفجار ضخم

قبل 11 دقيقة

قاد السائق عبد الله المجبري شاحنة وقود أثناء اشتعال النيران بها محاولا إبعادها عن المدنيين خوفا من انفجارها داخل محطة الوقود في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. المجبري كرمته الحكومتان بشرق وغرب ليبيا وكذلك المشير خليفة حفتر.

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