"دنيانا": حربٌ في أوكرانيا وفقرٌ في العالم العربي

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"دنيانا": حربٌ في أوكرانيا وفقرٌ في العالم العربي

قبل 33 دقيقة

تداعيات إجتماعية واقتصادية خطيرة تلقي بظلالها على المنطقة العربية بسبب الحرب في أوكرانيا. منظمة الاسكوا بالتعاون مع منظمات أخرى في الأمم المتحدة توقعت آثارا خطيرة أبرزها ازدياد عدد الفقراء في المنطقة.

تثير الحرب المستمرة مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل كبير في ظل تراجع القدرة الشرائية عند المواطن. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

فالبلدان المستوردة تتأثر بشكل مباشر أما الدول المصدّرة كدول الخليج فقد حققت أرباحا غير متوقعة. هذا إضافة إلى الأزمة الإنسانية التي ولدتها الحرب.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش تداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة العربية مع ريم نجداوي مسؤولة سياسات الغذاء والبيئة في منظمة الاسكوا من الأردن، غيداء الرشيدي باحثة من اليمن، ويسرا محمد إعلامية من الكويت. بمشاركة طلاب من الجامعة الأميركية في بيروت من جنسيات عربية مختلفة.