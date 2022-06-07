"دنيانا" من وراء الفيلتر

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"دنيانا" من وراء الفيلتر

قبل 25 دقيقة

نعرف بالفيلتر كيف كان شكلنا عندما كنّا أطفالاً، وكيف سنصبح عندنا نكبر في السنّ. خيارات لا حدود لها وابتكارات بالجملة. هذا إذا أردنا أن نهرب بعيداً بخيالنا. أمّا إذا أردنا الإطلالة بشخصيتنا الحقيقية، فلما لا نعدّل بشكلنا: بشرة نقيّة للغاية، ذقن محدّد أكثر، شفاه ممتلئة، رموش أطول.

هكذا اقتحمت الفلاتر عالمنا، واقتحمت كذلك استوديو "دنيانا". رصدت كلّ من ميرا صيداوي من فلسطين وغيداء الرشيدي من اليمن ونوال الحوار من سوريا وفاطمة وريا من الصومال، تأثير الفلاتر عليهنّ، خارجيًّا ومعنويًّا أيضاً.

لكنّ تأثير الفلاتر يتعدّى بكثير المرح أو "التجميل". ففي تقرير أصدرته الأكاديمية الأميركية لجراحة الوجه التجميلية والترميمية (AAFPRS)، تحدّثت عن اجتياح ظاهرة الديسمورفيا العالم. والديسمورفيا هي الحاجة إلى تعديل الصورة الرقمية بشكل كبير وعدم الرضا الشديد عن المظهر بعد استخدام الأدوات الرقمية. وتقول إنّ 55 بالمئة من الجراحين أبلغوا عن معاينة مرضى طلبوا جراحات لتحسين مظهرهم في صور السيلفي وكشفت عن زيادة بنسبة 24 في المئة في الجراحة التجميلية أو الحقن في المرضى الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا منذ عام 2013.