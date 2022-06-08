بي بي سي: اتهامات لقطر بإخفاء عدد وفيات العمال بسبب الحر..وإصابات بأمراض الكلى لعمال في الإمارات
بي بي سي: اتهامات لقطر بإخفاء عدد وفيات العمال بسبب الحر..وإصابات بأمراض الكلى لعمال في الإمارات
قالت عائلات عمال نيباليين وأطباء لفريق بي بي سي للوثائقيات إن قطر تخفي أعداد العمال الذين توفوا بسبب الحر الشديد. الوثائقي توصل أيضا إلى أن عمالا أصيبوا بأمراض الكلى بسبب عملهم في ظروف مماثلة بالإمارات.
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