"شباب تونس "مستقبلنا ضبابي ودولتنا تائهة

قبل 14 دقيقة

سافر برنامج بي بي سي إكسترا إلى تونس للقاء بعض الشباب وتسليط الضوء على حياتهم في ظل الأزمة الاقتصادية.

أحمد صغيري مهندس صناعي، لكنه الآن يبيع القهوة على عربة من تصميمه. سامية الجمالي طبيبة عاشت في عدة دول حول العالم لكنها قررت العودة للعمل في تونس، رغم أن مئات الأطباء يغادرون سنوياً بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.