"شباب تونس "مستقبلنا ضبابي ودولتنا تائهة
"شباب تونس "مستقبلنا ضبابي ودولتنا تائهة
سافر برنامج بي بي سي إكسترا إلى تونس للقاء بعض الشباب وتسليط الضوء على حياتهم في ظل الأزمة الاقتصادية.
أحمد صغيري مهندس صناعي، لكنه الآن يبيع القهوة على عربة من تصميمه. سامية الجمالي طبيبة عاشت في عدة دول حول العالم لكنها قررت العودة للعمل في تونس، رغم أن مئات الأطباء يغادرون سنوياً بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.
لا تفوتوا جولة سيف الدين في مطعم شعبي للتعرف على أحد أشهر أطباق المطبخ التونسي "اللبلابي" قليلة الكلفة.
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إعداد وتقديم: سيف الدين رباعي
تنفيذ: فراس الربيعي
مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية
رئيسة تحرير: أريج زيّات