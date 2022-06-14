"دنيانا": "ممنوعٌ من العرض"

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"دنيانا": "ممنوعٌ من العرض"

قبل 22 دقيقة

ناقشت السينما العربية منذ بداياتها موضوع المثلية الجنسية. قدمت شخصية المثلي الجنس أو المثلية الجنس بطريقة كوميدية ساخرة وأحيانا شخصية مريضة، الموت هو حتما مصيرها.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتذكر أفلاما عدة ناقشت المثلية الجنسية مثل "الآنسة حنفي" و "حمام الملاطيلي" و "الطريق المسدود" و "سينما الفؤاد" وأفلام يوسف شاهين وغيرها من الأفلام التي تناولت هذا "التابو المجتمعي".

في هذه الحلقة نسأل كيف قدّمت السينما المجتمع المثلي في أعمالها؟ كيف تلقّف ويتلقّف الجمهور هذا الموضوع الذي ما زال البعض يضعه في خانة المحرمات؟

وبين الرقابة الذاتية والرقابة المجتمعية، تأتي رقابة السلطة التي خلقت قائمة "ممنوع من العرض" لكل فيلم لا يتماشى مع سياستها.

"دنيانا" هذا الأسبوع مع هالة جلال مخرجة ومنتجة من مصر، ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين، غيداء الرشيدي باحثة من اليمن، ويسرا محمد إعلامية من الكويت.