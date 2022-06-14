والد إبراهيم سعدون لإكسترا: "تجري محادثات بين الحكومات خلف الأبواب المغلقة حول مصير ابني"

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قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك شرق البلاد مؤخرا بإعدام بريطانيين ومغربي في أثناء قتالهم إلى جانب القوات الأوكرانية. وتمت إدانة الجنود الثلاثة بالمشاركة في القتال كمرتزقة. واستسلم المواطن المغربي إبراهيم سعدون في مدينة فولنوفاخا فيما أكد والده لإكسترا أنه انضم إلى صفوف الجيش الأوكراني. دينا مصطفى تحدثت إلى والده طاهر سعدون حول طبيعة الدعم الذي يتلقاه سعدون من كل من الحكومتين الأوكرانية والمغربية وسألته أولاً إذا تواصل مع ابنه بعد اعتقاله أم لا؟