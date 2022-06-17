أبناء منسيون في أمريكا لآباء سعوديين...نروي لكم قصة هجر آبائهم لهم ورحلة بحثهم عن عائلاتهم في المملكة
أبناء منسيون في أمريكا لآباء سعوديين...نروي لكم قصة هجر آبائهم لهم ورحلة بحثهم عن عائلاتهم في المملكة
منذ عقود، يبحث أبناء أمريكيون عن آبائهم السعوديين بعدما تركوهم في الولايات المتحدة وعادوا إلى بلدهم وانقطعت أخبارهم. الآباء جاءوا إلى أمريكا كمبتعثين للدراسة في الجامعات لينخرطوا في علاقات عاطفية أفضت إلى إنجاب أطفال.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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